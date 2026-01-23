Néstor Maldonado declaró durante cinco horas sobre la desaparición de Tania

El único acusado por la desaparición de Tania Suárez, la mujer que hallaron maniatada en un descampado de La Cumbre, prestó declaración este viernes 23 de enero durante casi cinco horas y dio su versión sobre lo sucedido. Néstor Maldonado fue indagado en los Tribunales de Cosquín y está acusado de privación ilegítima de la libertad.

La defensa del hombre, ejercida por el doctor Carlos Nayi, orienta sus esfuerzos a probar que Suárez y Maldonado mantenían una «relación sentimental» desde el año 2022 y que ella ejercía una «manipulación económica» sobre él que lo llevó a «la ruina económicamente y psicológicamente».

Si bien el hombre permanecerá detenido durante el fin de semana, la expectativa está puesta en que sea liberado bajo fianza durante la próxima semana, pese a que Tania todavía no pudo declarar por recomendación de los psicólogos y psiquiatras que le están brindado asistencia.

«Ha expuesto todo, desde el momento en que la conoció a esta señora allá por el año 2022 hasta el día domingo 11 (de enero de 2026) donde ella insistentemente tras pedirle un encuentro, invocar razones de urgencia y serios problemas personales termina accediendo. Explicó cómo fue desprendiéndose de todos sus bienes para ayudar a esta mujer que siempre esgrimía alguna excusa. He pedido la libertad. Se tienen que cumplimentar algunos trámites de rigor y se está resolviendo a más tardar el día lunes»; manifestó Nayi, tras la declaración de Maldonado.

La hipótesis que esgrimió la defensa es que Tania habría ideado un plan de un «falso secuestro» porque estaba distanciada de su familia y que habría planificado además su dramática aparición en un baldío cercano al arroyo de La Cumbre.

Tania había desaparecido el domingo 11 de enero, luego de haberse encontrado con Maldonado en el centro de Córdoba. Juntos abordaron un colectivo en la Terminal de Ómnibus hacia el norte de Punilla y se presume que permanecieron en Cosquín y La Cumbre durante 48 horas, hasta que ella fue encontrada a la vera del arroyo con las manos y pies atadas con cinta. Un detalle no menor, es que no estaba amordazada y apareció sentada en bolsas de consorcio. Se presume que fue encontrada porque el propio Maldonado alertó a los bomberos sobre la presencia de «un bulto» en el lugar.