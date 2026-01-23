Sur provincial bajo control policial

Operativos en el sur provincial dejaron seis detenidos por delitos graves

Los operativos se desplegaron en Leones, Río Cuarto, Villa General Belgrano, General Levalle, Villa María y Alta Gracia. Hubo secuestros de armas, estupefacientes y vehículos.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sucesos
viernes, 23 de enero de 2026 · 10:44

Seis personas quedaron detenidas tras una serie de procedimientos realizados en distintas localidades del sur provincial, en el marco de investigaciones por robos, venta de estupefacientes, agresiones, amenazas y hechos de violencia de género. Uno de los casos corresponde a un hecho de instancia privada.

Durante los operativos, desarrollados en Leones, Río Cuarto, Villa General Belgrano, General Levalle, Villa María y Alta Gracia, el personal policial logró el secuestro de teléfonos celulares, una motocicleta, una bicicleta, un arma de fuego con municiones, un arma blanca, plantas de marihuana y varios gramos de estupefacientes, entre otros elementos vinculados a las causas investigadas.

Los detenidos y todo lo incautado quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para determinar responsabilidades y posibles conexiones entre los hechos.

Galería de fotos

Comentarios