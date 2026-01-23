Persecución, choque y detenidos en un operativo en cuatro barrios

Un operativo preventivo desplegado esta tarde en distintos sectores de la ciudad terminó con tres personas detenidas, el secuestro de estupefacientes y la incautación de un vehículo, tras una persecución que incluyó un choque con una moto policial y agresiones contra el personal.

La acción se desarrolló en Ciudad Evita, Ciudad de Mis Sueños, Bajada San José y Bajo Pueyrredón, con participación de fuerzas especiales. Durante los controles, los efectivos incautaron cerca de 900 envoltorios de cocaína y 14 cigarrillos de marihuana.

En el marco de la persecución, se produjo un accidente que involucró a una motocicleta policial. En ese contexto fueron detenidos dos hombres y un menor, además del secuestro de un Chevrolet Corsa en el que se movilizaban. Según se informó, estarían vinculados a un ilícito cometido minutos antes en la zona.

Mientras se realizaban las detenciones, un grupo de vecinos arrojó objetos contra los móviles y el personal, por lo que los efectivos utilizaron munición de letalidad reducida para disuadir la situación. Efectivos lesionados fueron asistidos por un servicio de emergencias.

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que los operativos de saturación buscan reforzar la presencia policial en barrios con conflictividad y desalentar la actividad de bandas.