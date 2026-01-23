Punta del Este: hallaron con vida al turista argentino que estaba desaparecido

Un turista argentino de 58 años que era intensamente buscado en Punta del Este, Uruguay, tras haber ingresado al mar en una moto de agua y no regresar a la costa, fue hallado con vida durante un operativo de rescate desplegado por tierra, mar y aire.

El episodio ocurrió en la zona de Portezuelo, también conocida como Solanas, un balneario del departamento de Maldonado ubicado al oeste de Punta del Este. Según informó el sitio Cadena del Mar, el hombre fue identificado como Daniel Crisci, quien se encontraba en buen estado de salud al momento de ser localizado.

Crisci había salido al mar el jueves alrededor de las 20 a bordo de una moto de agua amarilla, pero al no regresar a la costa se dio aviso inmediato a las autoridades. A partir de ese momento, la Prefectura del Puerto de Punta del Este activó un amplio operativo de búsqueda y rescate.

Del procedimiento participaron dos embarcaciones, dos aeronaves de la Aviación Naval y drones para el rastreo nocturno, además de una embarcación proveniente de Rocha que se sumó al despliegue. Las tareas se desarrollaron de manera coordinada durante toda la noche hasta dar con el paradero del turista argentino.

Finalmente, el hombre fue hallado con vida y asistido por los equipos de rescate, lo que permitió cerrar el operativo con resultado positivo.