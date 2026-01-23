Río Cuarto: recuperaron elementos robados a una escuela

En el marco de una investigación por el robo cometido días atrás en una institución educativa, personal policial realizó en las últimas horas cuatro allanamientos en barrio Alberdi, en la ciudad de Río Cuarto, que permitieron recuperar gran parte de los elementos sustraídos y secuestrar armas de fuego.

Durante los procedimientos, los efectivos lograron incautar cinco netbooks, un proyector, tres cargadores y una fuente de alimentación, además de otros objetos pertenecientes a la escuela damnificada. Asimismo, se secuestraron una escopeta, un revólver y dos bicicletas.

Según se informó, el principal sospechoso del hecho es un menor de 17 años, quien ya se encontraba aprehendido por otro delito. El joven quedó a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar posibles responsabilidades de otras personas.