Robaban 100 kilos de mercadería en un campo y fueron sorprendidos

Durante un control preventivo en áreas rurales de Villa Retiro, personal de la Patrulla Rural sorprendió a cuatro hombres adultos mientras sustraían mercadería de un predio rural privado.

La situación fue detectada durante recorridos habituales por la zona, cuando los uniformados advirtieron movimientos sospechosos dentro del establecimiento. Al acercarse, constataron que los hombres estaban retirando bolsas con mercadería y trasladándolas en bicicletas.

En el lugar se secuestraron bolsas con aproximadamente 100 kilos de mercadería, una mochila y cuatro bicicletas, que habrían sido utilizadas para el traslado de los elementos robados. Los involucrados quedaron a disposición de la Justicia.