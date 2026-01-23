Se descompensó y murió en un local en la peatonal de Córdoba

Un hombre de aproximadamente 70 años se descompensó esta tarde en un local comercial en la peatonal de Córdoba y murió. El trágico hecho se produjo este viernes 23 de enero sobre la calle San Martín al 200 y se investigan las circunstancias en las que se produjo su fallecimiento.

Según informaron fuentes policiales, el sujeto entró al comercio, comenzó a sentirse mal y cayó desmayado. Inmediatamente, se alertó de la situación a los servicios de emergencia y pese a los intentos por reanimarlo, minutos después se constató que había perdido la vida.

En el lugar, trabajaron efectivos policiales y personal del servicio de emergencias.