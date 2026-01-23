Tensión en Córdoba: Se prendió fuego un colectivo que iba con pasajeros

Momentos de extrema tensión se vivieron esta madrugada en el barrio Parque Horizonte de la ciudad de Córdoba, luego que se prendiera fuego un colectivo que transportaba pasajeros. Si bien no se registraron heridos, el incendio afectó los cables del tendido eléctrico en la cuadra y tuvieron que intervenir los bomberos voluntarios.

El siniestro se produjo en la intersección de las calles Viña del Mar y Bariloche y dentro del interno, perteneciente a la empresa de transporte FAM, viajaban tres personas que lograron salir por sus propios medios.

Se presume que todo comenzó por un desperfecto eléctrico y en apenas segundos, las llamas avanzaron rápidamente hasta que consumieron la unidad casi en su totalidad. Posteriormente, alcanzó unos árboles cercanos y el tendido eléctrico.

Según trascendió, el chofer habría intentado apagar el incendio pero que el matafuegos no funcionaba.

El colectivo quedó completamente destruido y no hubo que lamentar víctimas.