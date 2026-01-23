Tragedia vial: falleció la mujer internada tras el triple choque en ruta 6

La mujer de 50 años que había resultado gravemente herida en el choque múltiple registrado este viernes por la tarde sobre la ruta provincial 6, en jurisdicción de Dalmacio Vélez, falleció en las últimas horas, según se confirmó desde el centro de salud donde permanecía internada.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 4 e involucró a tres vehículos. La víctima viajaba como acompañante en un Toyota Corolla, conducido por un hombre de 50 años, que por causas que se investigan impactó contra un Fiat Punto, guiado por un hombre de 29 años, y una VW Taos, conducida por un hombre de 37 años que iba acompañado por una mujer de 32 y un niño de 3 años.

Tras el impacto, servicios de emergencia trasladaron a la mujer al Hospital Pasteur, donde había sido internada en estado crítico. Pese a la atención médica, se confirmó su fallecimiento horas después.

El resto de las personas involucradas también fue derivado al mismo hospital para su evaluación, sin riesgo de vida. Las actuaciones continúan para determinar cómo se produjo el choque en ese sector de la ruta.