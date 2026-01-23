Triple impacto entre Hernando y Dalmacio Vélez dejó una mujer en estado crítico

Un triple impacto entre tres vehículos se registró esta tarde, alrededor de las 14.30, sobre la ruta provincial 6, en el tramo que une Hernando y Dalmacio Vélez, y dejó como saldo a una mujer hospitalizada en estado crítico.

Según se informó, en el hecho estuvieron involucrados un auto de Villa María, otro de Villa Nueva y un tercer vehículo de Hernando. Por causas que se intentan establecer, los rodados chocaron entre sí, lo que motivó un amplio despliegue de bomberos de Dalmacio Vélez, que asistieron a las personas afectadas y trabajaron para asegurar la zona.

En un primer momento se había indicado que no había heridos de gravedad, pero con el correr de las horas se confirmó que una mujer debió ser trasladada de urgencia a Villa María, donde permanece internada en estado crítico. El resto de las personas involucradas no correría riesgo de vida.

Las actuaciones continúan para determinar cómo se produjo el choque en ese sector de la ruta.