Un hombre manejaba por Colinas, comenzó a sentirse mal y perdió la vida

Un hombre se descompensó esta tarde mientras conducía por el barrio Colinas y perdió la vida en Villa Carlos Paz. El trágico episodio se produjo cuando volvía de trabajar y pese a que intentaron reanimarlo en el Centro de Atención de Salud, la víctima no logró recuperarse y se constató su fallecimiento.

El fallecido tenía entre 50 y 60 años de edad y trascendió que comenzó a sentirse mal en una rotonda y decidió dirigirse hacia el llamado «hospitalito», donde hizo un paro cardíaco irreversible.

Según trascendió, sería oriundo de la ciudad de Córdoba y se mantiene en reserva su identidad.

Las fuentes consultadas por EL DIARIO revelaron que se había activado el Código Rojo para llevarlo a un centro de mayor complejidad, pero no lograron trasladarlo a tiempo.