Un hombre perdió la vida tras haberse accidentado con su bicicleta

La víctima quedó tendida en la calle y los vecinos de la zona alertaron a la Policía.
Sucesos
viernes, 23 de enero de 2026 · 13:56

Un hombre de 75 años perdió la vida tras haber caído de su bicicleta en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas. El trágico hecho se produjo el jueves pasado en horas de la noche en la calle Francisco Bermejo al 550.

La víctima quedó tendida en la calle luego de de accidentarse y los vecinos de la zona alertaron de la situación a la Policía.

Pese a los esfuerzos médicos por reanimarlo, minutos después se constató su fallecimiento.

Se investiga el episodio y por el momento, trascendió que no habría otros vehículos involucrados. Sin embargo, no se descarta ninguna hipótesis y busca determinarse si los golpes sufridos ocasionaron su deceso.

