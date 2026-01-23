Un muerto tras un brutal choque frontal entre Calchín y Luque

Un grave accidente se produjo esta tarde sobre la ruta provincial 13, a la altura del kilómetro 67, en el tramo que une Calchín y Luque, donde un conductor perdió la vida tras un fuerte choque frontal entre una camioneta y un camión con acoplado.

Según la información conocida, una camioneta Fiat Toro blanca, conducida por un hombre de 46 años, oriundo de la localidad de El Arañado, circulaba en sentido oeste-este cuando, por causas que se investigan, impactó de frente contra un camión Mercedes Benz 1634 con acoplado cerealero, que avanzaba en sentido contrario.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la camioneta murió en el lugar, mientras que el chofer del camión, un hombre de 33 años, fue trasladado a un hospital para una evaluación médica.

Tras el siniestro, la carpeta asfáltica quedó con media calzada cortada, por lo que se dispuso desvío del tránsito en el sector para permitir las tareas de asistencia y ordenamiento vehicular.