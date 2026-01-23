Una mujer herida y un detenido tras avanzar a caballo sobre la policía

Una violenta pelea registrada anoche en Capilla del Monte terminó con una mujer herida y un hombre detenido, tras un episodio que involucró a varias personas y generó momentos de fuerte tensión en la vía pública.

Según se informó, durante la riña una mujer sufrió un corte en el rostro, por lo que fue asistida y trasladada a un nosocomio para recibir atención médica.

En el lugar fue detenido un hombre señalado como el agresor. Al momento del control, el mismo se encontraba montado a caballo e intentó avanzar contra el personal policial con el animal. Además, otras personas presentes intentaron agredir a los efectivos, lo que obligó a utilizar medios disuasivos para controlar la situación.

El detenido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia, mientras se avanza con la investigación para esclarecer lo ocurrido.