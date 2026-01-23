Violenta pelea en Mayu Sumaj dejó a un hombre hospitalizado y otro detenido

Una violenta pelea entre dos hombres terminó anoche con un herido hospitalizado y un detenido en la localidad de Mayu Sumaj. El episodio ocurrió alrededor de las 23:30 sobre avenida Las Moras y requirió la intervención del Operativo Verano.

Al arribar al lugar, personal policial constató que un hombre de 48 años presentaba lesiones tras una riña. De inmediato se solicitó la presencia del servicio de emergencias, que dispuso su traslado al Hospital Sayago, donde fue asistido por un traumatismo de cráneo y permanece en terapia intensiva

En el lugar quedó detenido un hombre de 28 años, señalado como el agresor. El joven fue trasladado a la alcaldía local y quedó a disposición del magistrado interviniente.