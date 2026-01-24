Camino de las Altas Cumbres: un auto terminó contra el monte

Un automóvil protagonizó un siniestro vial este sábado en el Camino de las Altas Cumbres, a la altura del kilómetro 102, en el sector conocido como Las Jarillas. Por causas que aún se investigan, el vehículo se despistó y terminó detenido fuera de la calzada, sobre la banquina y contra el sector de monte y rocas.

Tras el hecho, el área fue debidamente señalizada, con conos colocados a la vera de la ruta para advertir a quienes circulan por la zona y evitar riesgos adicionales. El tránsito continuó habilitado, aunque con precaución.

Personal policial trabajó en el lugar realizando tareas de control y ordenamiento vehicular, mientras se evaluaban las circunstancias que derivaron en el despiste.