Cayó en Tanti un hombre con pedido de captura y antecedentes

Operativos
Cayó en Tanti un hombre con pedido de captura y antecedentesFue identificado en la vía pública con apoyo de las cámaras de seguridad. La Policía secuestró elementos vinculados a hechos ocurridos en la localidad.
Un hombre con pedido de captura vigente fue apresado en Tanti tras ser identificado mientras deambulaba por la calle Mariano Moreno. El operativo se concretó con intervención de Seguridad Ciudadana y el respaldo del sistema de cámaras de vigilancia, lo que permitió dar aviso inmediato a la Policía.
Al momento del control, los efectivos secuestraron varios elementos que estarían relacionados con hechos ilícitos cometidos en la localidad, según indicaron fuentes oficiales.
De acuerdo a la información que trascendió, el detenido cuenta con antecedentes penales y habría recuperado la libertad hace pocos días, tras haber estado alojado en una unidad carcelaria. Quedó a disposición de la Justicia mientras se avanza con la investigación.