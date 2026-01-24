Cayó en Tanti un hombre con pedido de captura y antecedentes

Un hombre con pedido de captura vigente fue apresado en Tanti tras ser identificado mientras deambulaba por la calle Mariano Moreno. El operativo se concretó con intervención de Seguridad Ciudadana y el respaldo del sistema de cámaras de vigilancia, lo que permitió dar aviso inmediato a la Policía.

Al momento del control, los efectivos secuestraron varios elementos que estarían relacionados con hechos ilícitos cometidos en la localidad, según indicaron fuentes oficiales.

De acuerdo a la información que trascendió, el detenido cuenta con antecedentes penales y habría recuperado la libertad hace pocos días, tras haber estado alojado en una unidad carcelaria. Quedó a disposición de la Justicia mientras se avanza con la investigación.