Operativos

Cayó en Tanti un hombre con pedido de captura y antecedentes

Fue identificado en la vía pública con apoyo de las cámaras de seguridad. La Policía secuestró elementos vinculados a hechos ocurridos en la localidad.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sucesos
sábado, 24 de enero de 2026 · 11:19

Un hombre con pedido de captura vigente fue apresado en Tanti tras ser identificado mientras deambulaba por la calle Mariano Moreno. El operativo se concretó con intervención de Seguridad Ciudadana y el respaldo del sistema de cámaras de vigilancia, lo que permitió dar aviso inmediato a la Policía.

Al momento del control, los efectivos secuestraron varios elementos que estarían relacionados con hechos ilícitos cometidos en la localidad, según indicaron fuentes oficiales.

De acuerdo a la información que trascendió, el detenido cuenta con antecedentes penales y habría recuperado la libertad hace pocos días, tras haber estado alojado en una unidad carcelaria. Quedó a disposición de la Justicia mientras se avanza con la investigación.

Comentarios