Choque entre motos dejó dos personas heridas en San Antonio de Arredondo

Pasado el mediodía, un choque entre dos motocicletas dejó tres personas lesionadas en avenida Cura Brochero, en la localidad de San Antonio de Arredondo.

Según se informó, una mujer de 21 años, que conducía una Honda Wave y llevaba como acompañante a una joven de 20, impactó con una motocicleta Voge DS800 manejada por un hombre de 52 años.

Tras el hecho, personal del servicio de emergencias médicas asistió a los involucrados en el lugar y diagnosticó traumatismos en miembros inferiores. Por ese motivo, fueron trasladados al hospital municipal para una mejor evaluación y atención.