Choque y vuelco en la Ruta P34 dejó cinco personas lesionadas

Un siniestro vial se registró esta tarde sobre la Ruta Provincial P34, a la altura del kilómetro 103, en jurisdicción de Malagueño, donde dos vehículos chocaron y uno de ellos terminó volcado por causas que aún se investigan.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:15, cuando personal de Bomberos Voluntarios de Malagueño acudió al lugar tras un llamado de emergencia. Como consecuencia del impacto, cinco personas resultaron lesionadas.

En el lugar, los rescatistas asistieron y estabilizaron a una menor de edad y a una mujer adulta mayor, quienes presentaban politraumatismos y fueron trasladadas al Hospital Nuestra Señora de Nieva para su atención médica. Otras tres personas involucradas sufrieron lesiones menores y no requirieron derivación a un centro asistencial.

En el operativo trabajaron además una ambulancia del Hospital Nuestra Señora de Nieva, Guardia Local de Malagueño y Policía Caminera, que ordenó la circulación en el sector mientras se desarrollaban las tareas de asistencia.