Control policial en La Calera terminó con un detenido por drogas

Un hombre de 36 años fue detenido esta madrugada en la ciudad de La Calera luego de intentar escapar de un control policial y ser sorprendido con una bolsa que contenía alrededor de 300 gramos de picadura de marihuana.

El hecho ocurrió en barrio La Cuesta, cuando efectivos realizaban tareas preventivas e intentaron identificar a dos personas en la intersección de calles Las Frecias y pasaje Los Aromos. En ese momento, uno de los hombres salió corriendo y logró alejarse, mientras que el otro fue reducido en el lugar.

Durante el control, los policías encontraron entre sus pertenencias una bolsa con marihuana, por lo que se dio aviso a la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que colaboró en el procedimiento y el secuestro de la sustancia.

El hombre fue trasladado a sede policial junto con el material incautado y quedó a disposición de la Justicia.