Córdoba: Incautaron 27 toneladas de carbonato de sodio

Un camión con acoplado que transportaba 27 toneladas de carbonato de sodio fue interceptado en Córdoba, durante un control realizado sobre la Ruta Nacional 35, a la altura del kilómetro 708. La sustancia, considerada precursor químico, era trasladada sin la autorización legal correspondiente.

El procedimiento fue llevado adelante por personal del Escuadrón de Seguridad Vial Santa Catalina, que detuvo la marcha del rodado mientras cumplía el itinerario Río Negro–Catamarca. Al avanzar con la inspección física, los efectivos detectaron bolsas de gran tamaño que contenían 27.500 kilos de carbonato de sodio.

Según se informó, el material es utilizado habitualmente en la elaboración de pasta base y cocaína, por lo que se procedió al decomiso total del cargamento, en infracción al artículo 44 de la Ley Nacional 23.737.

Con intervención del Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Río Cuarto, y bajo la orientación de un inspector de Precursores Químicos del Ministerio de Seguridad Nacional, se labraron las actuaciones correspondientes y se dispuso la incautación de la totalidad de la sustancia.