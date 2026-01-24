Crimen de Jeremías Monzón: detuvieron a la madre de la acusada

La Justicia de Santa Fe dio un paso clave en la investigación del brutal asesinato de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años torturado y asesinado en diciembre pasado.

Por orden del fiscal Francisco Cecchini, se hizo efectiva la detención de la madre de la joven de 16 años que permanece bajo custodia por el hecho. La hipótesis que maneja el Ministerio Público de la Acusación es que la mujer "pudo haber actuado como autora intelectual o brindado colaboración necesaria para la ejecución del hecho", lo que le otorga un rol determinante en la trama de violencia que terminó con la vida del menor.

El caso mantiene en vilo a la provincia tras la filtración de un video donde se registran las torturas y el homicidio, ejecutado con una crueldad extrema que incluyó más de veinte lesiones cortopunzantes. Jeremías había sido visto por última vez el 18 de diciembre mientras caminaba junto a Milagros A., su novia de 16 años, quien actualmente se encuentra alojada en un instituto de menores en Rosario.

Según el expediente, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, en el ataque participaron otros dos adolescentes de 14 años que, pese a estar identificados, fueron restituidos a sus familias por ser considerados no punibles por la normativa vigente.

Esta situación reavivó el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad en el país, mientras la familia de la víctima busca respuestas institucionales. Al respecto, se confirmó que la senadora Patricia Bullrich recibirá en las próximas semanas a los allegados del joven asesinado.

Por su parte, el abogado de la familia, Bruno Rugna, denunció la viralización de las imágenes del crimen y alertó sobre amenazas telefónicas recibidas por el entorno de la víctima.

Ahora, la atención de los peritos se centra en los dispositivos móviles secuestrados en los últimos allanamientos, que resultarán fundamentales para esclarecer el grado de responsabilidad de la mujer detenida en el plan criminal.