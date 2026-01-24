Detuvieron en barrio Villa Alberdi a un integrante de una banda narco

Un hombre de 69 años fue detenido en barrio Villa Alberdi, en la ciudad de Córdoba, en el marco de una investigación por narcotráfico que lleva adelante la Fiscalía especializada en la materia. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).

El operativo se concretó tras una serie de tareas investigativas y se desarrolló en una vivienda ubicada sobre calle La Rioja al 4400. Durante el allanamiento, los oficiales incautaron diversos elementos de interés para la causa, que serán incorporados al expediente judicial.

Según informaron fuentes oficiales, la irrupción en el domicilio permitió la detención de un sujeto mayor de edad que integraba una organización narco que había sido desbaratada por la FPA el pasado 9 de enero de este año.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, el detenido y los elementos secuestrados fueron trasladados a sede judicial, donde quedó imputado por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.