Detuvieron a un hombre acusado de efectuar disparos en la vía pública

Villa Allende. Un hombre de 35 años fue detenido anoche tras un operativo policial desplegado en barrio San Alfonso de la ciudad de Villa Allende, luego de ser acusado como el presunto autor de disparos de arma de fuego en la vía pública.

El procedimiento se llevó a cabo cerca de las 23.30, cuando efectivos policiales fueron comisionados por un llamado a la línea de emergencias 911, que alertaba sobre un sujeto que circulaba en un vehículo realizando disparos en el sector de las calles Río Dulce y Río Deseado.

De manera inmediata se montó un operativo cerrojo que culminó en calle San Clemente, donde se logró la aprehensión del sospechoso. Durante el procedimiento, la Policía secuestró un revólver calibre 32, una pistola con cargador calibre 11.25 y proyectiles de distinta numeración, los cuales fueron hallados en dos descampados de la zona.

El detenido, junto con el armamento incautado, fue trasladado y puesto a disposición del magistrado interviniente. La investigación continúa.