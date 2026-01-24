Detuvieron a un joven por una picada ilegal que dejó una menor herida

Un joven de 19 años fue detenido este sábado por la tarde en la localidad de Embalse, acusado de lesiones culposas agravadas en el marco de una prueba ilegal de velocidad o destreza.

La detención se concretó alrededor de las 17, cuando el joven se presentó voluntariamente en la comisaría local, en cumplimiento de una medida dispuesta por la Fiscalía de Instrucción de Río Tercero, a cargo del fiscal Alejandro Carballo.

El hecho que se investiga ocurrió horas antes en Villa Rumipal, donde una menor de 13 años resultó lesionada tras impactar contra un poste durante un siniestro vial. La causa busca determinar las responsabilidades del episodio.