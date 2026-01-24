Evadió un control y atropelló a un agente de Seguridad Ciudadana

Durante la tarde de este viernes, un motociclista protagonizó un grave episodio al intentar evadir un control vehicular preventivo en el ingreso a Potrero de Garay. Según se informó, el conductor esquivó un primer control, eludió un segundo y, en esa maniobra, atropelló de forma directa a un integrante de Seguridad Ciudadana.

Como consecuencia del impacto resultó lesionado Omar Esteban González, trabajador del área de Seguridad Ciudadana, quien fue asistido de inmediato y quedó bajo control médico, con lesiones de carácter leve.

Tras el hecho, intervino personal de la Policía de la Provincia de Córdoba, que logró detener al motociclista. El conductor quedó a disposición de la Justicia mientras se avanza con las actuaciones correspondientes.

Desde la comuna indicaron que el agente herido se encuentra acompañado por sus compañeros y familiares, mientras continúa la evaluación médica.