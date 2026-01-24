Evadió un control y atropelló a un agente de Seguridad Ciudadana

Control vehicular en Potrero de Garay
Durante la tarde de este viernes, un motociclista protagonizó un grave episodio al intentar evadir un control vehicular preventivo en el ingreso a Potrero de Garay. Según se informó, el conductor esquivó un primer control, eludió un segundo y, en esa maniobra, atropelló de forma directa a un integrante de Seguridad Ciudadana.
Como consecuencia del impacto resultó lesionado Omar Esteban González, trabajador del área de Seguridad Ciudadana, quien fue asistido de inmediato y quedó bajo control médico, con lesiones de carácter leve.
Tras el hecho, intervino personal de la Policía de la Provincia de Córdoba, que logró detener al motociclista. El conductor quedó a disposición de la Justicia mientras se avanza con las actuaciones correspondientes.
Desde la comuna indicaron que el agente herido se encuentra acompañado por sus compañeros y familiares, mientras continúa la evaluación médica.