Ingresaba al país con un freezer en la espalda cargado con 31 kilos de cocaína

Un hombre fue detenido en la localidad salteña de Aguas Blancas cuando intentaba ingresar al país transportando un freezer sobre su espalda, dentro del cual llevaba más de 31 kilos de cocaína.

El episodio se registró en la zona fronteriza con Bolivia, donde efectivos desplegados en el sector advirtieron la maniobra al observar al ciudadano avanzar a pie con el electrodoméstico de mediano porte. Ante la situación, los uniformados se acercaron y le solicitaron que lo abriera.

Al inspeccionar el interior del freezer, hallaron 30 paquetes rectangulares envueltos en cinta amarilla, que luego fueron sometidos a pruebas de campo. Debido a las dificultades de comunicación en el lugar, el hombre y los elementos secuestrados fueron trasladados a una dependencia cercana para continuar con las actuaciones.

Ya en sede operativa, la prueba Narcotest confirmó que se trataba de cocaína, con un peso total de 31 kilos con 220 gramos. La droga, el freezer y otros elementos quedaron secuestrados, mientras que el involucrado fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.