Inhabilitaron a la conductora que casi provoca una tragedia en las Altas Cumbres

La mujer de 78 años que casi provoca una tragedia en las Altas Cumbres fue inhabilitada para manejar en las provincias de Córdoba y San Luis (donde se emitió la licencia de conducir). Se trata de la conductora que protagonizó una peligrosa maniobra en la Ruta Provincial 34, la cual fue identificada por los videos que no tardaron en hacerse virales en las redes sociales.

El hecho ocurrió el pasado domingo 11 de enero y las imágenes muestran a la mujer a bordo de una Renault Koleos, en el momento en que realizaba adelantamientos indebidos en plena curva y en un tramo de doble línea amarilla. Asimismo, puede verse que un vehículo aparece de frente y casi se produce un choque.

Sin embargo, la conductora desaprensiva de la mujer no se detuvo. Más adelante, intentó sobrepasar un colectivo y nuevamente, arriesgó su vida y la de terceros.

Tras la sanción aplicadas en las provincias, las autoridades solicitaron que tenga alcance nacional.