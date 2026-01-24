Intentaron escapar de un control y atropellaron a una policía

En las últimas horas se llevó adelante un amplio operativo preventivo en la localidad de Villa de Soto, con la participación de distintos recursos policiales de la jurisdicción y el objetivo de reforzar la seguridad urbana.

Durante uno de los controles, una mujer policía resultó con escoriaciones luego de ser atropellada por una motocicleta con dos ocupantes que intentaron darse a la fuga al evadir el procedimiento. Tras el hecho, ambos jóvenes, de 24 y 23 años, fueron alcanzados y trasladados junto al rodado, quedando a disposición del magistrado interviniente.

Como parte del operativo, se controlaron más de 130 vehículos y 173 personas, y se procedió al secuestro de siete motocicletas por distintos delitos y contravenciones. Todo lo actuado quedó a disposición de la Justicia.