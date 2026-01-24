Intento de robo en Carlos Paz: rompió una moto y se metió en un hospedaje

Durante la tarde de ayer, personal policial intervino en un intento de robo registrado en barrio Malvinas, luego de un llamado al 911 que alertó sobre la situación.

De acuerdo a lo informado, un hombre mayor de edad dañó el traba volante de una motocicleta Honda Wave negra que se encontraba estacionada en la vía pública. Tras la maniobra, se dirigió a un hospedaje temporal ubicado a pocos metros del lugar.

Con las características aportadas, efectivos del Comando de Acción Preventiva se entrevistaron con la propietaria del rodado, una mujer de 65 años, quien indicó que una persona con rasgos coincidentes se encontraba alojada en una de las habitaciones del establecimiento.

A partir de esos datos, el hombre fue localizado y quedó a disposición de la Justicia mientras se avanza con las actuaciones correspondientes.