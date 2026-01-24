Megaoperativo policial: 230 allanamientos y 28 detenidos

Un fuerte operativo policial se desarrolló en las últimas horas en Córdoba capital y Villa Allende, donde se concretaron más de 230 allanamientos en el marco de investigaciones por distintos hechos delictivos. Como resultado, 28 personas quedaron detenidas, vinculadas principalmente a robos domiciliarios, hechos de violencia familiar y amenazas, entre otros delitos.

Durante los procedimientos, el personal secuestró cinco armas de fuego, municiones, armas blancas, tres vehículos, 37 teléfonos celulares, una tablet, electrodomésticos, estupefacientes y dinero en efectivo, además de otros elementos de interés para las causas en curso.

Además, tras tareas investigativas previas, un hombre ya había sido detenido por robos a un comercio ubicado sobre avenida Donato Álvarez, junto a otros ilícitos cometidos en zonas comerciales, lo que permitió avanzar sobre una red delictiva con múltiples ramificaciones.

Los operativos fueron llevados adelante por personal de Investigaciones Criminales, con supervisión de la cúpula policial y autoridades del área de Seguridad provincial.