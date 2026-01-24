Motociclista herido tras ser alcanzado por un auto en la Autovía Punilla

Pasado el mediodía, un choque por alcance se registró en la Autovía Punilla, a la altura de Bialet Massé, y dejó un motociclista herido.

Según se informó, un hombre de 35 años que circulaba en una motocicleta Siam 150 cc fue impactado desde atrás por un Fiat Cronos conducido por una mujer de 64 años.

Tras el hecho, el servicio de emergencias médicas asistió al motociclista en el lugar y diagnosticó escoriaciones en la pierna izquierda. No fue necesario su traslado a un centro de salud.