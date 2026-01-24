Nayi pidió la liberación del acusado por la desaparición de Tania Suárez

El abogado penalista Carlos Nayi solicitó a la justicia que sea liberado Néstor Maldonado, el hombre que está detenido en el penal de Bouwer y fue acusado por la desaparición de Tania Suárez. Se estima que habrá una resolución el próximo lunes 26 de enero y desde la defensa sostuvieron que el vínculo entre el imputado y la mujer comenzó en el año 2022, al tiempo que dieron a conocer una nueva versión de los hechos.

Nayi acompañó la declaración indagatoria de Maldonado, quien brindó su testimonio el viernes pasado en los Tribunales de Cosquín y acusó a la mujer de haber fingido un ataque violento.

Según planteó la defensa, Maldonado «no secuestró a Tania» y fue «manipulado por ella» para que la ayudara «a montar la escena de su aparición» en un descampado de la ciudad de La Cumbre.

Asimismo, se dio a conocer que el hombre perdió su trabajo y sus bienes y está «en la ruina económicamente y psicológicamente».

«Ha expuesto todo, desde el momento en que la conoció a esta señora allá por el año 2022 hasta el domingo 11 de enero de 2026, en donde ella insistentemente, tras pedirle un encuentro e invocar razones de urgencia y serios problemas personales, termina accediendo. Relató cómo fue desprendiéndose de todos sus bienes: de su moto, de su cama, de las sillas, de la bicicleta, para ayudar a esta mujer que siempre esgrimía alguna excusa»; dijo el abogado defensor.

Sobre la situación de Tania, quien todavía no declaró, Nayi pidió a la justicia «avanzar a fondo con quien ha mentido, de quien ha prefabricado una situación inexistente, de quien ha manipulado a una persona que hoy está privada de la libertad, de quien ha engañado a toda la sociedad y a la justicia».