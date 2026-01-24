Operativo interfuerzas en San Javier: rescatan aves y secuestran motos

Un operativo interfuerzas se desarrolló en las últimas horas en el departamento San Javier, con un amplio despliegue preventivo coordinado por la Patrulla Rural Nor-Oeste, junto a fuerzas provinciales y nacionales.

Durante los procedimientos se realizaron allanamientos que derivaron en el secuestro de aves silvestres mantenidas en cautiverio, además de elementos vinculados a hechos de abigeato y motocicletas. En el marco de los controles, también se labraron actas por infracciones a la normativa vigente.

Las acciones formaron parte de una estrategia preventiva en zonas rurales, con foco en la protección de la fauna, el control de delitos rurales y la verificación de documentación y vehículos.