Parque Sarmiento: controles de madrugada dejaron motos, autos y alcohol incautados

Controles nocturnos en la capital
Parque Sarmiento: controles de madrugada dejaron motos, autos y alcohol incautadosLos controles se realizaron esta madrugada en barrios cercanos al parque. Incautaron motos, autos y más de 500 botellas de alcohol.
Durante la madrugada de este viernes se desarrolló un amplio operativo de control en distintos sectores aledaños al Parque Sarmiento, en la ciudad de Córdoba, como parte de tareas preventivas y de seguridad vial.
El despliegue incluyó controles simultáneos en puntos estratégicos de los barrios cercanos y terminó con tres personas detenidas, además del secuestro de 19 motocicletas, 9 automóviles y más de 500 botellas de bebidas alcohólicas.
En el operativo participaron efectivos del CAP, el GEOT, el SEOM y otras unidades especiales, con colaboración de la Fuerza Policial Antinarcotráfico y el Municipio de Córdoba. Las actuaciones se enmarcaron en controles de tránsito, prevención de picadas y fiscalización del consumo y traslado de alcohol.
El procedimiento fue supervisado por autoridades policiales y del Ministerio de Seguridad provincial.