Persecución: un ladrón fue atrapado luego de entrar a una casa en El Fantasio

Villa Carlos Paz
Persecución: un ladrón fue atrapado luego de entrar a una casa en El FantasioEl delincuente fue sorprendido por la dueña de la propiedad y trató de darse a la fuga.
Un hombre de 32 años fue detenido anoche luego de haber irrumpido en una casa del barrio El Fantasio, en la zona oeste de Carlos Paz. Se presume que iba a cometer un robo y fue sorprendido por la propietaria de la vivienda.
El personal del escuadrón motorizado fue alertado por el accionar del delincuente, que intentó darse a la fuga hacia La Quinta. Se montó un operativo cerrojo, comenzaron a perseguirlo y lograron atraparlo en la calle Asunción.
Inmediatamente, se procedió a la aprehensión del sospechoso y se ordenó su traslado hacia la comisaría local.
Es importante destacar, que no alcanzó a llevarse ningún objeto de valor de la vivienda y quedó a disposición de la justicia.