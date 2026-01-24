Persecución: un ladrón fue atrapado luego de entrar a una casa en El Fantasio

Un hombre de 32 años fue detenido anoche luego de haber irrumpido en una casa del barrio El Fantasio, en la zona oeste de Carlos Paz. Se presume que iba a cometer un robo y fue sorprendido por la propietaria de la vivienda.

El personal del escuadrón motorizado fue alertado por el accionar del delincuente, que intentó darse a la fuga hacia La Quinta. Se montó un operativo cerrojo, comenzaron a perseguirlo y lograron atraparlo en la calle Asunción.

Inmediatamente, se procedió a la aprehensión del sospechoso y se ordenó su traslado hacia la comisaría local.

Es importante destacar, que no alcanzó a llevarse ningún objeto de valor de la vivienda y quedó a disposición de la justicia.