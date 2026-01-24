Rescatan un cóndor que no podía volar en el sur de Córdoba

Un ejemplar de cóndor andino fue rescatado en las últimas horas en la zona rural de Achiras, en el sur de Córdoba, luego de ser hallado sin poder volar dentro de un campo privado.

El hecho ocurrió cuando un hombre de 38 años, dueño del predio, advirtió la presencia del ave en el lugar y dio aviso a las autoridades. Al llegar, personal de la Patrulla Rural Suroeste y de Policía Ambiental constató que el cóndor no podía desplazarse por sus propios medios.

Tras ser puesto a resguardo, el animal fue trasladado a la Reserva y Centro de Rehabilitación Animal Tatú Carreta, donde quedó bajo observación veterinaria para evaluar su estado general y avanzar con su recuperación, con la intención de que pueda volver a su hábitat natural.