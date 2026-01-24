Rescatan a una menor tras caer al río en Cuesta Blanca

Hace instantes, una dotación de Bomberos Voluntarios de Icho Cruz se desplazó a la zona del río en Cuesta Blanca luego de un aviso por una caída. Por motivos que aún se desconocen, una menor de edad cayó al cauce y sufrió un traumatismo en la región lumbar.

El personal llegó rápidamente al sector, brindó asistencia primaria a la adolescente y la trasladó hasta un área segura, donde quedó al alcance del servicio de emergencias para su evaluación y atención médica.

En el lugar trabajó también el Servicio de Emergencias Punilla Sur, que continuó con el control de la situación.