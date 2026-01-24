Rescataron a un chimango herido en un country de Córdoba

Córdoba. Un chimango herido fue rescatado hoy al mediodía en el ingreso al country Las Delicias, en la ciudad de Córdoba, en un operativo coordinado entre el vecino y personal policial especializado.

El procedimiento se concretó alrededor de las 13 hs cuando efectivos de la Dir. Patrulla Patrulla Rural acudieron al lugar tras ser alertados por el periodista de Canal 12 Jorge Cuadrado, quien había logrado contener al animal luego de advertir que presentaba dificultades para volar.

El mismo evidenciaba una lesión en una de sus alas, motivo por el cual fue puesto a resguardo para su evaluación y posterior recuperación.