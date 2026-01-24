Rescataron a una mujer que cayó a un pozo ciego en Córdoba

El personal de Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) desplegó un operativo para rescatar a una mujer que cayó a un pozo ciego en una casa de la ciudad de Córdoba. El hecho ocurrió en una vivienda del barrio Villa El Libertador y trascendió que la víctima se encontraba consciente y quedó atrapada a una profundidad de seis metros.

El rescate se concretó en una propiedad de la calle Congreso al 5800 y trascendió que fue asistida por personal del servicio de emergencias y será sometida a controles médicos por inhalación de fluidos.

Es importante destacar, que no fue trasladada en ambulancia.