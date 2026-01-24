Rige una alerta por tormentas con viento fuerte y posible granizo

Para la noche de este viernes y la madrugada del sábado, se encuentra vigente una alerta por tormentas en la provincia de Córdoba. Según el pronóstico, se esperan fenómenos de variada intensidad, con probabilidad de abundante caída de agua en lapsos breves, actividad eléctrica, ráfagas de viento fuertes y posible caída de granizo.

Las condiciones podrían generar complicaciones en la circulación, especialmente en rutas y caminos serranos, por lo que se recomienda transitar con extrema precaución y evitar desplazamientos innecesarios durante los momentos de mayor intensidad.

Las autoridades solicitan mantenerse atentos a la evolución del tiempo y a los avisos oficiales ante posibles cambios en el escenario climático.