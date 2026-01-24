Se incendió una vivienda en Bialet Massé y el fuego alcanzó una habitación

Un incendio se registró este martes alrededor de las 18:50 en una vivienda ubicada en barrio Centro de Bialet Massé, lo que motivó la intervención de los bomberos voluntarios de la localidad.

Según se informó, el propietario de la casa, un hombre de 75 años, se había retirado del lugar unos 20 minutos antes del inicio del fuego. Fueron los vecinos quienes alertaron a los servicios de emergencia al observar una columna de humo que salía desde el interior de la vivienda.

Al llegar al lugar, los bomberos trabajaron para apagar el incendio, que se habría iniciado en una de las habitaciones, por causas que aún se intentan establecer. El fuego fue controlado sin que se propagara a otras dependencias.

No se registraron personas heridas. El siniestro dejó daños materiales y quedó bajo evaluación para determinar su origen.