Tragedia en Arroyo Cabral: una joven perdió un pie arrollada por un tren

Córdoba. Una menor de 16 años sufrió la amputación de su pie derecho tras protagonizar un grave accidente ferroviario ocurrido esta mañana, alrededor de las 9, en la localidad de Arroyo Cabral.

Según las primeras informaciones, la adolescente habría resultado gravemente lesionada cuando intentaba cruzar entre los vagones de una formación de carga que comenzaba a ponerse en movimiento.

Tras el hecho, un servicio de emergencias acudió al lugar y trasladó de urgencia a la joven al Hospital Pasteur de Villa María, donde recibió atención médica especializada.

Las autoridades investigan las circunstancias en las que se produjo el accidente.