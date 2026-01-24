Un menor está grave luego de chocar con su moto contra un poste

Córdoba. Un menor de 13 años se encuentra en grave estado luego de protagonizar un siniestro vial ocurrido en horas de la mañana en la localidad de Villa Rumipal.

El accidente tuvo lugar en la intersección de las calles José Portis y Potrerillo, donde, por causas que aún se investigan, la motocicleta en la que se conducía el menor impactó contra un poste.

Como consecuencia del choque, el joven sufrió lesiones de diversa gravedad y fue trasladado inicialmente al Hospital Regional Eva Perón, para luego ser derivado al Hospital de Niños de Córdoba, donde permanece internado.

Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias que derivaron en el siniestro.