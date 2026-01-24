Un viaje familiar terminó en tragedia sobre la Variante Juárez Celman

Un hombre de 34 años falleció en las últimas horas luego de descompensarse mientras viajaba en un colectivo, sobre el kilómetro 8 de la Variante Juárez Celman.

Según se informó, el pasajero manifestó sentirse mal y solicitó al chofer que detuviera la marcha. Al descender del colectivo, se desvaneció en la banquina. Minutos después, un servicio de emergencias llegó al lugar y constató el deceso.

El hombre realizaba un viaje desde la provincia de Jujuy con destino a la Terminal de Ómnibus de Córdoba, acompañado por su pareja, de 33 años, y dos hijos menores. El hecho quedó bajo investigación para establecer las causas de la muerte.