Carlos Paz: Una joven conducía alcoholizada y chocó contra un auto estacionado

Una joven conducía alcoholizada y protagonizó esta mañana un accidente en las inmediaciones del Parque Estancia La Quinta de Villa Carlos Paz. Se trasladaba a bordo de un vehículo de color blanco que colisionó contra un auto estacionado en la calle Los Zorzales, le hicieron el test de alcoholemia y arrojó resultados positivos.

Según pudo conocerse, la conductora tiene 19 años de edad y se trasladaba en un Chevrolet Celta que impactó contra una Renault Duster (perteneciente a una empleada del parque).

Tras el choque, el padre de la chica se acercó al lugar, ingresó en contramano con su vehículo y fue multado. Testigos contaron a este medio que también mantuvo una discusión con los efectivos policiales.

Se secuestró el rodado involucrado y se dio intervención a la justicia.