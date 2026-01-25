Desarticularon una fiesta clandestina donde había más de 500 personas

Un fuerte operativo se desplegó este domingo en horas de la madrugada para desarticular una fiesta clandestina que había congregado a más de 500 personas en un predio ubicado en Villa Esquiú, en la ciudad de Córdoba.

El evento se realizaba en calle Las Chacras y Pasaje S/N y se pudo constatar la presencia de una gran cantidad de personas.

Los efectivos policiales, en colaboración con personal municipal del Área de Fiscalización y Control de la Municipalidad, constataron que el establecimiento no se encontraba con la habilitación correspondiente para la realización del evento.

Se dispuso la inmediata desarticulación de la fiesta y al secuestro de equipos de comunicación, consolas de sonido y la estructura de un escenario, entre otros elementos.