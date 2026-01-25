Desbaratan banda en Pilar que cometía estafas desde la cárcel: hay cuatro detenidos

Una banda que cometía estafas desde la cárcel fue desbaratada en las últimas horas, tras detener en la localidad bonaerense de Pilar a cuatro de sus integrantes, incautar dólares que pagaron las víctimas y secuestrar un automóvil con la numeración adulterada.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que los operativos fueron efectuados por la SubDDI Pilar de la fuerza bonaerense, tras engañar con esta modalidad a dos comerciantes importantes de la zona.

La investigación permitió establecer que la banda operaba con coordinación desde la cárcel, donde impartían las directivas y se articulaban los engaños, mientras los aprehendidos actuaban en el exterior como ejecutores del delito.

La causa se inició tras la denuncia de un comerciante que sufrió el hackeo de su teléfono celular y de otro hombre dedicado a la misma ocupación, quien fue engañado para entregar 4.500 dólares.

A partir de tareas investigativas encubiertas y de campo, los efectivos lograron determinar que uno de los implicados regresaría al lugar con intenciones de concretar una nueva maniobra para obtener más dinero.

Con esta información, se montó un operativo conjunto entre personal de la SubDDI Pilar, de la Estación de Seguridad Pilar, de la comisaría Pilar 8ª y el Centro de Monitoreo de la Secretaría de Seguridad local.

El procedimiento se concretó en inmediaciones de la calle Beato Jansen, entre México y Paraguay, donde fue interceptado Thomas Ezequiel Benítez, de 21 años, sindicado como uno de los presuntos autores materiales.

El mismo ya había participado del primer cobro, movilizándose en motovehículo junto a otro hombre.

Posteriormente, se implementó un operativo cerrojo que permitió interceptar un Peugeot 208 color negro, donde se desplazaban dos mujeres y un hombre, identificados como Matías Gabriel Cano, de 31 años, Gladys Nadia Benítez, de 39, y Bárbara Estefanía Aveni, de 25.

Dentro del vehículo se incautaron 4.300 dólares, estableciéndose que dicho dinero formaba parte de lo sustraído momentos antes a una de las víctimas.

Asimismo, el rodado presentaba una irregularidad en la numeración de chasis, lo que impidió determinar su procedencia, configurando el delito de supresión o adulteración de numeración registral.

Interviene en el hecho la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 1 de Pilar, a cargo de Raúl Casal, y el Juzgado de Garantías número 7, del Departamento Judicial San Isidro.

Casal dispuso la aprehensión de urgencia de los cuatro imputados, el secuestro del vehículo y el reintegro del dinero recuperado a la víctima.

Los detenidos serán trasladados a sede fiscal para prestar declaración indagatoria en primera audiencia, al tiempo que los investigadores buscan a un quinto involucrado, presuntamente vinculado a la coordinación de las maniobras desde el ámbito carcelario, por lo que no se descartan nuevos operativos en las próximas horas.