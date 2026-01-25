Dos heridos tras un choque en el Centro Viejo de Carlos Paz

Un choque entre un auto y una moto dejó el saldo de dos heridos en el Centro Viejo de Villa Carlos Paz. El hecho se produjo el sábado en horas de la noche sobre el Boulevard Sarmiento y trascendió que fueron trasladados hacia el Hospital Sayago.

En el accidente, se vieron involucrados un vehículo Honda Civic (donde iba una joven de 22 años) y una motocicleta Honda XR 150cc (conducida por un hombre de 38 años).

En el lugar, se hizo presente el servicio de emergencias y brindó asistencia a los involucrados.

Según pudo conocerse, el conductor del rodado menor sufrió un traumatismo de tórax, mientras que la joven que conducía el auto resultó con un traumatismo de sus miembros inferiores. Ambos fueron trasladados al nosocomio local para recibir atención médica.