Dos motocicletas chocaron en el kilómetro 80 de la ruta 5

Anoche, alrededor de las 20:04, se produjo un accidente entre dos motocicletas sobre la ruta provincial 5, a la altura del kilómetro 80, en jurisdicción de Villa General Belgrano.

Al llegar al lugar, una dotación de Bomberos Voluntarios trabajó en la atención de dos personas involucradas. Una de ellas ya había sido trasladada previamente por la ambulancia local para su evaluación médica, mientras que la otra recibió asistencia en el lugar y fue inmovilizada antes de su derivación.

En el operativo participaron un móvil de bomberos con ocho efectivos, personal sanitario, Policía y agentes de Tránsito, que ordenaron la circulación durante las tareas de asistencia.